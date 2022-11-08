У Німеччині введуть єдиний проїздний на громадський транспорт

У Німеччині введуть обіцяні проїзні на громадський транспорт. Влада вже анонсувала введення єдиного проїзного квитка вартістю 49 євро на місяць. Він з'явиться у продажу з 1 січня 2023 року.

Новий проїзний діятиме у регіональних поїздах та у міському громадському транспорті. Проїзд на один день з таким проїзним коштуватиме приблизно 1,60 євро на день.

За словами німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn, новий проїзний квиток дозволить їздити по всій Німеччині на міському громадському транспорті, а також на регіональному залізничному транспорті всіх транспортних компаній, що беруть участь у програмі. Крім того, квиток поширюватиметься на весь громадський транспорт на короткі та середні відстані.

Запустити продаж проїзних у Німеччині планують із 1 січня 2023 року. Придбати проїзні зможуть як місцеві мешканці, так і іноземці. Це можна буде зробити через різні канали продажу Deutsche Bahn, такі як сайт bahn.de та програма DB Navigator, на сайтах транспортних компаній, а також у туристичних центрах DB по всій Німеччині.

Таким чином, жителі Німеччини отримають можливість пересуватися одним проїзним на транспорті різних компаній. Для всіх це буде і зручніше, і економніше.

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