У Києві знову заговорили про підвищення цін на проїзд в громадському транспорті

"Тоді зовсім інший транспорт буде", - заявили в КМДА, де досі не спромоглися встановити контроль за оплатою проїзду в маршрутках.

У Києві знову заговорили про підвищення цін на проїзд в громадському транспорті
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Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив про необхідність підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Київ", інформує ZN.ua.

"Де ще такий дешевий проїзд, як у Києві? 6,50 гривень. Може вже пора замислитися і депутатському корпусу, і всій громадськості про підняття ціни за проїзд. Як нам розвивати цей громадський транспорт, якщо він сьогодні збитковий? Він на 300% дотаційний. Щоб ми розвивали громадський транспорт, треба підіймати тарифи. Тоді зовсім інший транспорт буде", – заявив він.

Нагадаємо, з 16 травня 2022 року у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті (у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у столиці було призупинено роботу наземного громадського пасажирського транспорту, через деякий час його почали поступово відновлювати, але проїзд був безоплатним).

Ціна лишилася на рівні 8 грн за разову поїздку. 6,50 грн, про які заявив Руслан Кандибор - це вартість проїзду у разі покупки одразу 50 поїздок.

У березні поточного року аналітики компанії Picodi порівняли вартість проїзних у 45 великих містах світу й адміністративних центрах України.

Витрати на проїзд у Києві виявилися одними із найдорожчих серед порівнюваних міст. Витрати порівнювали із заробітною платою, до уваги брали вартість квитків на одну поїздку й на один місяць.

Крім того, у Києві, попри великий пасажиропотік, проїзні квитки на громадський транспорт - найдорожчі в Україні.

Разом з тим, у Києві ще напередодні війни збиралися підвищувати вартість проїзду до 20 грн.

«Нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП «Київпастранс», економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн", - заявляв перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.


Лія Ільченко, ZN.ua





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