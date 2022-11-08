У Німеччині тестують “заряджений“ Hyundai Ioniq 5

У Німеччині на гоночній трасі Нюрбургрінг фотошпигуни помітили під час тестів "заряджений" електричний хетчбек Hyundai Ioniq 5 N. Компанія Hyundai почне його продавати в 2023 році.

У стандартного Hyundai Ioniq капот плоский, а ось у "зарядженої" версії він, судячи з шпигунських фотографій, буде вигнутим. Загалом Ioniq 5 N зовні спереду виглядатиме агресивніше, ніж стандартна версія. А ось у профіль ці автомобілі не дуже відрізняються один від одного. Але великі колеса та гальма явно вказують на те, що це високопродуктивна версія.

Задня частина Ioniq 5 N виглядає не так агресивно, як передня частина, але вона все ж теж відрізняється від задньої частини стандартного Ioniq 5.

Найбільша таємниця – трансмісія Hyundai Ioniq 5 N. За чутками, цей хетчбек отримає два електромотори загальною потужністю 580 або 620 к.с., та батарею на 77,4 кВтг. До речі, Ioniq 5 N побудований на платформі E-GMP, яка лежить в основі Kia EV6 GT, а потужність його електричної силової установки складає 576 к.с.

Hyundai офіційно поки не оголошував, коли дебютує Hyundai Ioniq 5 N. Очікується, що це відбудеться в 2023 році. Він коштуватиме дорожче, ніж стандартний Ioniq 5, але на скільки конкретно - ми ще не знаємо.

Нагадаємо, раніше показали новий мінівен Hyundai Stargazer. У базовій комплектації він коштуватиме 17 100 доларів.