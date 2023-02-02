За місяць в Україні автогаз подешевшав майже на 10%

У січні 2023 року вартість автогазу на українських АЗС знизилася в середньому на 9,3%. Станом на 1 лютого середня вартість палива для автомобілів із ГБО становила 26,66 грн за літр.

Зниження цін на автогаз в Україні відбувалося ще наприкінці 2022 року. Ця тенденція збереглася й у першому місяці 2023 року.

У січні автогаз найпомітніше подешевшав на заправках Олас (на 3,60 грн за один літр), Укрнафти (на 3,55 грн/літр), а також Luxwen, Катрал та AMIC (на 3,50 грн/літр). Найменше знизили ціни Автотранс та BVS (на 1,80 грн за один літр).

Автомобілі з ГБО зараз найдешевше заправити на станціях Авантаж 7 – 24,45 гривень за літр. Також низька вартість цього автомобільного палива спостерігається на заправках Фактор – 24,80 грн/літр.

Найдорожче автогаз зараз продають мережі BVS (27,99 грн за один літр), Автотранс (27,98 грн/літр), WOG (27,76 грн/літр).

Що ж до бензину та дизельного палива, то їх вартість у січні 2023 року теж знижувалася. Так, бензин А-95 у січні в середньому подешевшав на 3,18 гривень за літр – до 48,71 грн/літр. Дизельне паливо подешевшало в середньому на 2,5 грн/літр – до 52,61 грн/літр.

Наразі найдешевше заправити автомобіль бензином А-95 на заправках мереж VostokGaz (45,99 грн за літр), Укр-Петроль (46,00 гривень за літр) та Олас (46 грн за один літр).

Експерти пояснюють зниження роздрібних цін на автомобільне паливо трьома основними причинами. По-перше, велика кількість пропозицій на оптовому паливному ринку. По-друге, великі запаси палива в мережах АЗС (українські мережі АЗС готуються до повного ембарго на російські нафтопродукти, яке незабаром запровадить Євросоюз). По-третє, різке зниження попиту на бензин з боку водіїв (у січні та лютому завжди спостерігається так званий "мертвий сезон").

Експерти вважають, що є підстави для подальшого зниження цін на бензин та дизельне паливо у лютому 2023 року. Але це залежить від багатьох факторів, у тому числі від становища на фронті. Однак деякі експерти вважають, що паливо в нашій країні в 2023 році подорожчає на 10-20%.

Раніше стало відомо, що вже почалися тести розмитнення автомобілів на іноземних номерах через мобільний додаток "Дія". Для цього Мінцифри створило спеціальний сайт.