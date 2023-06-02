В Україні бензин за місяць подешевшав на 3%, а дизель - на 5%

За даними компанії "А-95", у травні 2023 року в Україні середня вартість бензину А-95 знизилася на 3%, а дизельного палива – на 5%. Також минулого місяця подешевшав бензин А-95+ (на 2%).

Найпомітніше бензин А-95 у травні 2023 року подешевшав на заправках мережі ZOG – на 3,50 грн за літр. Також помітно знижували ціни мережі Маркет, Ovis, Mango та Авантаж 7 – на 2,50 гривень за літр.

Дизельне паливо минулого місяця найшвидше падало в ціні на заправках Олас – на 4,95 гривні за літр, а також на заправках ZOG – на 4,90 гривні за літр.

На початку червня 2023 року середня вартість бензину А-95 становить 45,06 гривні за літр, дизельного палива – 43,63 гривні за літр, а автогазу – 21,91 грy за літр. Найдешевший бензин А-95 зараз продають у Київській області (в середньому 44,02 гривень за один літр) та у Закарпатській області (44,07 гривень за один літр). Найдорожчий бензин А-95 – у Донецькій (46,62 грн/літр) та у Сумській (46,25 грн/літр) областях.

Найдешевше дизельне паливо зараз продають у Київській області (42,70 грн/літр) та у Закарпатській області (42,55 грн/літр). Найдорожче ДП – у Донецькій області (47,99 грн/літр).

Що ж до автогазу, то його найдешевше зараз продають у Хмельницькій області (21,04 грн/літр) та у Вінницькій області (21,15 грн/літр).

Чи збережеться тенденція зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз? Зважаючи на все, ні, не збережеться. Вже з середини червня 2023 року українські АЗС можуть розпочати поступово піднімати ціни. Справа в тому, що в Україні з 1 липня 2023 почнуть діяти довоєнні податки на паливо. А це обов'язково призведе до зростання цін. Так, експерти прогнозують, що після 1 липня бензин подорожчає на 12 гривень за літр, дизельне паливо – на 8 гривень за літр, а автогаз – на 3 гривні за літр. Щоправда, це не станеться за день. Зростання цін на АЗС проходитиме поступово, протягом двох або трьох тижнів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає продовження пільг на пальне до кінця війни. Але його ще не розглянули навіть у першому читанні.

Нагадаємо, раніше назвали приблизну вартість автомобілів на іноземних номерах, які зможуть безкоштовно розмитнити військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у бойових діях.