Спіймати "Калаша": на Київщині копи затримали зухвалого викрадача елітних авто

На Київщині затримали викрадача елітних автівок на прізвисько "Калаш" - чоловік здійснив близько десятка крадіжок і уже кілька місяці переховувався від слідства, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Національна поліція.

За словами очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, для викрадення автівок злочинець використовував обладнання вартістю 30-40 тисяч доларів.

"43-річний зловмисник спеціалізувався на крадіжках елітних авто "Lexus" та "Toyota". На своєму рахунку має цілу серію злочинних епізодів в різних областях України, в тому числі в Рівненській, Київській області та столиці", - відзначив він.

Зазначається, що спробу останньої крадіжки було здійснено вночі 3 лютого у Вінниці - лиходій за попередньою змовою ще з двома особами за допомогою електронного відкривача автомобільних замків, проник до салону "Lexus", намагаючись завести двигун. Проте їх помітив власник, а злочинцям вдалося втекти. Попри це, незабаром ділків встановили, а організатору обрали цілодобовий домашній арешт.

Після оголошення воєнного стану на території України зловмисник почав переховуватися від слідства. Днями його знову було затримано уже на Київщині під час чергового відпрацювання Вишгородського району та передано слідчим Вінницької області.


Марія Швець, Апостроф





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