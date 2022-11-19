Санкції обрубали крила Росії: «Аерофлот» втратив кожен четвертий літак

Близько 50 літаків авіакомпанії простоюють через брак запчастин, інформує ZN.ua.

Санкції обрубали крила Росії: «Аерофлот» втратив кожен четвертий літак
© ТАСС

Близько 50 літаків «Аерофлоту», тобто чверть авіапарку компанії, простоюють і не виконують польоти через брак запчастин. Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на Telegram-канал Baza.

Згідно з цією інформацією, 25 із поламаних бортів, як кажуть, «канібалізують». Тобто розберуть деталі, щоб використовувати їх для інших літаків.

Ще 18 бортів перебувають на техобслуговуванні та чекають на ремонт. Для цього не вистачає передкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів, гальмівних пристроїв, двигунів та інших деталей.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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