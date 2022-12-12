Subaru відкликає кросовери Ascent через ризик загоряння

Subaru відкликає понад 270 000 повнорозмірних кросоверів Subaru Ascent 2019-2022 модельних років. Причина такого рішення босів японського автогіганта – ризик займання через неправильне заземлення.

Subaru відкликає кросовери Ascent через ризик загоряння

Виявляється, у деяких Ascent під час збирання на заводі може бути неправильно закручений болт заземлення електричного обігрівача салону. Це може спричинити певні проблеми з електрикою, можливо, розплавлення клеми заземлення та прилеглої області. В результаті цей дефект збільшує ризик займання.

За даними Subaru, через цей дефект було кілька випадків спалахів. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Японський автогігант рекомендує власникам кросоверів Subaru Ascent 2019-2022 модельних років паркуватися на вулиці, подалі від інших автомобілів та будівель. Їм повідомлять, де можна буде перевірити свої кросовери. Дилери Subaru перевірять всі Ascent, що відкликаються, і при необхідності усунуть дефект (замінять болт заземлення і замінять клему заземлення, якщо буде в цьому необхідність). Усі роботи проведуть безкоштовно, як завжди буває у таких випадках.

Subaru відкликає кросовери Ascent через ризик загоряння

Останнім часом одразу кілька автовиробників відкликали свої машини через ризик займання. Так, відкликали Nissan Rogue, пікапи Ram HD та кросовери Ford.

Нагадаємо, раніше компанія Subaru показала на тизері Impreza нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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