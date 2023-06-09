Найдешевший Subaru: в Україні почалися продажі нового Crosstrek

Компанія Subaru почала продавати в Україні новий кросовер Subaru Crosstrek. Це вже третє покоління популярного японського компактного кросовера.

Subaru Crosstrek випускають із 2011 року. У лютому 2023 року в США дебютував Crosstrek нового, третього, покоління.

Довжина нового Subaru Crosstrek складає 4480 мм, ширина – 1800 мм, висота – 1600 мм. Тобто він трохи більший, ніж модель другого покоління. Цей кросовер зберіг свій традиційний дизайн, але одержав деякі нові елементи. Наприклад, у нього нова решітка радіатора, нові бампери, нові фари і задні ліхтарі.

У салоні використовують нові матеріали, з'явилося нове обладнання, додали сучасні технології.

У стандартній комплектації є численні системи безпеки: кілька подушок безпеки, система допомоги при спуску, система курсової стійкості, адаптивний круїз-контроль, функція проходження за автомобілем попереду в трафіку, попередження про перетин дорожньої розмітки, система утримання в центрі смуги руху, система ABS та багато іншого.

Також у стандартній комплектації є підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, система доступу без ключа, камера заднього виду, датчики світла та дощу, мультимедійна система з керуванням на кермі та з 11,6-дюймовим сенсорним дисплеєм, 17-дюймові легкосплавні колісні диски, а також багато іншого.

Під капотом знаходиться бензиновий двигун 2.0I-L EYESIGHT VER.4 потужністю 156 к.с. і 196 Нм крутного моменту. Він працює у парі з безступеневою трансмісією Lineartronic. Привід – повний.

Коштує стандартна комплектація 1 336 600 гривень. Це вартість автомобіля 2023 року модельного року.

Комплектація Premium коштує 1 500 600 гривень. У такій комплектації теж 2,0-літровий бензиновий опозитний двигун і безступінчаста трансмісія.

У комплектації Premium є шкіряна оббивка салону, люк з електроприводом, світлодіодні фари, підігрів керма, електрорегулювання сидіння водія, система кругового огляду, хромовані деталі інтер'єру, система контролю сліпих зон, автономне керування кермом в екстрених ситуаціях, педалі з алюмінієвими накладками, 18-легкосплавні колісні диски та багато іншого.

Слід зазначити, що в Україні Subaru Crosstrek пропонують лише з одним варіантом двигуна. В інших країнах вибір силових агрегатів більший. Є також гібридна версія.

Нагадаємо, раніше Subaru показала на тизері Subaru Impreza нового покоління. Нова Impreza отримає цифрову панель приладів, нову інформаційно-розважальну систему, а також технологію EyeSight System.