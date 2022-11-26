Ford відкликає понад 600 тисяч позашляховиків через ризик займання

Американська компанія Ford відкликає по всьому світу 634 тисячі кросоверів та позашляховиків. Причина такого рішення – можливий витік палива, що збільшує ризик займання.

Ford відкликає понад 600 тисяч позашляховиків через ризик займання

Зокрема, дилери компанії Ford перевірять позашляховики Ford Bronco Sport та кросовери Escape 2020-2023 модельних років. Всі вони оснащуються трициліндровим 1,5 л двигуном.

Американський автогігант закликав власників цих автомобілів не припиняти їх експлуатувати та паркуватися на відкритому повітрі - випадки займання трапляються рідко і зазвичай не трапляються при вимкнених двигунах.

Тим не менш, Ford повідомив, що вже відомо про 20 випадків займання вищезгаданих кросоверів та позашляховиків. У трьох випадках після загоряння машин спалахнули будівлі, які знаходилися поряд. Крім того, у чотирьох випадках спалаху почалися менш ніж через п'ять хвилин після вимкнення двигуна. Також у Ford є вже кілька десятків судових позовів, пов'язаних із самозайманням автомобілів.

Ford відкликає понад 600 тисяч позашляховиків через ризик займання

На даний момент встановлено, що Ford Bronco Sport і Escape 2020-2023 модельних років може тріснути паливна форсунка, що призводить до витоку палива. Це, звісно, збільшує ризик займання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що e 2023 році Ford зніме з конвеєра автомобіль Ford Fiesta, який випускають вже 46 років.


Максимов Віталій, Тудей





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