Франція передає країнам Африки бронетехніку, яка раніше постачалася Україні
На цей раз партію БТР отримав Бенін.
Збройні сили Беніну отримали броньовані машини VAB, оснащені допоміжним озброєнням та засобами нічного бачення. Це перша партія з 8 VAB із 15, переданих Францією, повідомляє
Бенінські солдати пройшли навчання з обслуговування та використання цих транспортних засобів, йдеться у заяві уряду Беніна. Вважається, що Франція постачатиме більш старі машини, такі як VAB, військовим Кот-д'Івуару, Гани, Сенегалу та інших країн.
V?hicule de l'Avant Blind? або VAB - французький бронетранспортер та машина підтримки. Він був прийнятий на озброєння у 1976 році. БТР брав участь у різних конфліктах в Африці, Азії та Європі, а також експортувався до більш ніж 15 країн.
Крім основної ролі з транспортування особового складу деякі VAB призначені для бою з механізованою піхотою, пускових установок ПТУР або мінометів, ведення РЕБ.