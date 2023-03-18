Франція передає країнам Африки бронетехніку, яка раніше постачалася Україні

Збройні сили Беніну отримали броньовані машини VAB, оснащені допоміжним озброєнням та засобами нічного бачення. Це перша партія з 8 VAB із 15, переданих Францією, повідомляє Intellevoire .

Бенінські солдати пройшли навчання з обслуговування та використання цих транспортних засобів, йдеться у заяві уряду Беніна. Вважається, що Франція постачатиме більш старі машини, такі як VAB, військовим Кот-д'Івуару, Гани, Сенегалу та інших країн.

V?hicule de l'Avant Blind? або VAB - французький бронетранспортер та машина підтримки. Він був прийнятий на озброєння у 1976 році. БТР брав участь у різних конфліктах в Африці, Азії та Європі, а також експортувався до більш ніж 15 країн.

Крім основної ролі з транспортування особового складу деякі VAB призначені для бою з механізованою піхотою, пускових установок ПТУР або мінометів, ведення РЕБ.