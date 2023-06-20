США збираються закупити модернізовані винищувачі F-15EX Eagle II

Вони посилять можливості ВПС Штатів у довгостроковій перспективі.

Законодавці з комітету Палати представників зі збройних сил США пропонують збільшити парк модернізованих винищувачів F-15EX Eagle II. Військово-повітряні сили Штатів зможуть замовити додаткову партію літаків у 2025 фінансовому році. Про це пише Defence News, інформує ZN.ua.

США збираються закупити модернізовані винищувачі F-15EX Eagle II

Якщо пропозицію комітету ухвалять, ВПС США отримають додатковий поштовх для модернізації парку винищувальної авіації. Бюджетні документи демонструють, що у FY2023 та FY2024 служба замовить по 24 винищувачі четвертого покоління.

Однак комітет пропонує придбати додатково ще шість літаків у FY2025. Це збільшить загальну закупівлю до 30 винищувачів. У такому разі попереднє фінансування F-15EX Eagle II у FY2025 збільшиться до $320 млн.

Рішення комітету пов'язане з бажанням прискорити темпи омолодження парку. ВПС США зараз відмовляються від старих винищувачів F-15C/D і штурмовиків A-10 Thunderbolt II. Протягом п'яти років служба має намір вивести з експлуатації 801 тактичний літак, тоді як на озброєння буде прийнято тільки 345 нових F-35 і F-15EX.

ВПС США раніше заявляли, що їм потрібно щорічно купувати 72 винищувачі для модернізації та омолодження парку. В іншому разі не вдасться замінити застарілі F-15. Якщо пропозицію комітету ухвалять, то у FY2025 служба зможе замовити відразу 76 нових винищувачів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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