США збираються закупити модернізовані винищувачі F-15EX Eagle II

Вони посилять можливості ВПС Штатів у довгостроковій перспективі.

Законодавці з комітету Палати представників зі збройних сил США пропонують збільшити парк модернізованих винищувачів F-15EX Eagle II. Військово-повітряні сили Штатів зможуть замовити додаткову партію літаків у 2025 фінансовому році. Про це пише Defence News , інформує ZN.ua .

Якщо пропозицію комітету ухвалять, ВПС США отримають додатковий поштовх для модернізації парку винищувальної авіації. Бюджетні документи демонструють, що у FY2023 та FY2024 служба замовить по 24 винищувачі четвертого покоління.

Однак комітет пропонує придбати додатково ще шість літаків у FY2025. Це збільшить загальну закупівлю до 30 винищувачів. У такому разі попереднє фінансування F-15EX Eagle II у FY2025 збільшиться до $320 млн.

Рішення комітету пов'язане з бажанням прискорити темпи омолодження парку. ВПС США зараз відмовляються від старих винищувачів F-15C/D і штурмовиків A-10 Thunderbolt II. Протягом п'яти років служба має намір вивести з експлуатації 801 тактичний літак, тоді як на озброєння буде прийнято тільки 345 нових F-35 і F-15EX.