Нагадує McLaren та Aston Martin: у мережу злили фото першого електрокара Xiaomi

У соцмережах Китаю з'явилися перші фотографії електрокара від популярного виробника смартфонів Xiaomi, який має назву MS11 і ззовні нагадує автомобілі McLaren 720S та Aston Martin.

Про це повідомили в Carnews China.

Фотографії вважаються "злитими", але відомо, що у світі виробників смартфонів інсценувати "витік" фото того, як виглядатиме новий продукт, це звична практика, яка допомагає побачити реакцію майбутніх споживачів на новинку й підігріти до неї інтерес.

Як зазначають автоексперти, дизайн електрокара Xiaomi MS11 натхненний виглядом McLaren 720S та Aston Martin, а також він точно щось запозичив від китайського електромобіля BYD Seal.

На фотографіях видно, що електрокар Xiaomi MS11 - це спортивний седан, оснащений скляним дахом, масивними колесами й гальмами Wilwood. До того ж на лобовому склі розмістили датчик LiDAR, а логотип Xiaomi красується у центрі дисків.

Водночас наразі невідомо, як виглядає автомобіль всередині, однак можна очікувати, що незабаром у китайських соцмережах з'являться й такі фотографії, інформує Апостроф.

Щодо ціни, то за купити електрокар від Xiaomi можна буде за ціною від 38 300 до 51 600 доларів.


Ліза Бровко, Апостроф





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