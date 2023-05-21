Rheinmetall спільно з Укроборонпром виготовлятиме німецькі БТР — відома модель

Ці бронемашини раніше постачалися до Бундесверу.

Концерн "Укроборонпром" і німецька компанія Rheinmetall розпочнуть спільне виробництво бронетехніки. Про це в інтерв?ю BILD розповів голова Rheinmetall Армін Паппергер, інформує ZN.ua .

© en.wikipedia.org

Насамперед на спільному заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть бронемашини, які вже є у Сил оборони України. Також підприємство прагне якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортерів Fuchs .

За словами Арміна Паппергера, першочергове завдання — покрити нагальні потреби України в обороні. Однак "Укроборонпром" зацікавлений виробляти також сучасні танки Panther і БМП Lynx.

TPz 1 Fuchs — німецький колісний бронетранспортер-амфібія. Це основний німецький засіб транспортування піхоти на поле бою. Він розроблений концерном Daimler-Benz, але доопрацьований Rheinmetall.

Fuchs був другим колісним броньованим автомобілем, що надійшов на озброєння Бундесверу, і його можна було використовувати для вирішення завдань, включаючи транспортування військ, як інженерний транспорт, для біологічної та хімічну розвідки й радіоелектронної боротьби.