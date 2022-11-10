Dacia розширить свою модельну лінійку

Румунська компанія Dacia, яка належить Renault та випускає для Європи бюджетні автомобілі, найближчими роками розширить свою модельну лінійку. Цей автовиробник сподівається зміцнити свої позиції на ринку.

У 2024 році у продажу з'явиться Dacia Duster нового покоління. Це буде вже третє покоління популярного бюджетного румунського кросовера (в Україні він продається під брендом Renault). Також у 2024 році розпочнеться продаж нового електромобіля компанії Dacia, який стане наступником Spring.

Але ці моделі не можна вважати абсолютно новими, адже вони вже є на ринку. Dacia окрім них випустить ще кілька нових моделей.

Так, у 2025 році почнеться серійне виробництво великого кросовера Dacia Bigster. Його концепт показали у 2021 році. Зважаючи на все, серійний Bigster зовні не сильно відрізнятиметься від свого концепту.

Крім того, Dacia розробить новий кросовер, який замінить Dacia Logan. У модельній лінійці румунського автовиробника він розташовуватиметься між Dacia Sandero Stepway та Duster. Також румуни розроблять та випустять на ринок новий електричний кросовер, який буде альтернативою стандартному Sandero. У продажу ці новинки з'являться після Bigster.

Нагадаємо, раніше Dacia показала оновлений Dacia Logan.