У Dacia Duster з'явилася нова топова версія

У бюджетного кросовера Dacia Duster, який в Україні продається під брендом Renault, з'явилася нова топова версія. Вона називається Dacia Duster Extreme.

Dacia Duster Extreme вже з'явився у продажу у деяких країнах Європи. Його легко впізнати на дорозі завдяки спеціальному темно-зеленому кольору кузова та антені у вигляді плавника акули.

Так як Duster Extreme це топова комплектація, то до неї входить велика кількість різноманітного обладнання. Зокрема, в такій версії є світлодіодні денні ходові вогні, кілька подушок безпеки, автоматичний клімат-контроль, зовнішні дзеркала заднього виду (вони електрично регулюються і складаються), електричні склопідйомники, мультифункціональне рульове колесо з регулюванням по висоті та глибині, інформаційно-розважальна система Media Nav з 8-дюймовим сенсорним екраном з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay.

Але це ще не все. Є також багаторакурсна камера, 17-дюймові легкосплавні колісні диски, модульні рейлінги на даху, датчик тиску в шинах, регулятор швидкості та обмежувач, задні датчики паркування.



Також у топовій комплектації є кілька систем активної безпеки та допомоги водієві. Це, наприклад, допомога при екстреному гальмуванні та моніторинг "сліпих" зон.

У лінійці двигунів Duster Extreme три силові агрегати. Це 1,0-літровий двигун ECO-G потужністю 100 к.с., 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 150 к.с. та 1,5-літровий дизель потужністю 115 к.с. Коробка передач – 6-ступінчаста механічна або автоматична. Привід – передній.

Нагадаємо, що версія з двигуном ECO-G може їздити як на бензині, так і на автогазі. Вона має відповідне позначення на кузові.

Потрібно відзначити, що Renault Duster вже кілька років поспіль входить до найпопулярніших нових автомобілів в Україні. У лютому 2023 року він став бестселером серед нових автомобілів у нашій країні.

В Україні Renault Duster зараз коштує від 672 600 гривень. Це комплектація Zen. Вона оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

У комплектації Zen є кілька подушок безпеки, Антиблокування гальмівна система, система допомоги при екстреному гальмуванні, система курсової стійкості, круїз-контроль, Центральний замок, мультимедійна система з 8-дюймовим дисплеєм і багато іншого.

Раніше стало відомо, що Renault розробляє Clio нового покоління.