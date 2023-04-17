Дизайнери показали Dacia Duster третього покоління

Компанія Dacia планує у 2024 році почати продавати кросовер Dacia Duster третього покоління (в Україні цей бюджетний кросовер продається під брендом Renault). Дизайнери сайту Motor1 показали на рендерних зображеннях, якою приблизно буде ця новинка.

За основу дизайнери взяли Duster поточного, другого, покоління та концепт Dacia Bigster, представлений вперше ще в 2021 році. Нагадаємо, що концепт Bigster показав новий напрямок дизайну Dacia. Крім того, на базі цього концепту створять абсолютно новий великий кросовер, який у продажу з'явиться у 2025 році. Це буде найбільший і найдорожчий автомобіль у модельній лінійці Dacia.

Незалежні дизайнери вважають, що кросовер Dacia Duster третього покоління отримає більшу передню частину (ми навіть сказали б, масивну передню частину), розширені колісні арки і великі колеса. Цей концепт більше схожий навіть не на кросовер, а на позашляховик.

Зараз відомо, що новий Duster створюється на платформі CMF-B. Це означає, що він матиме більший багажний відсік, ніж модель другого покоління. Крім того, він отримає просторіший салон. Це означає, що місця для задніх пасажирів буде більше і їм стане комфортніше.Кросовер Duster другого покоління не може похвалитися по-справжньому просторим салоном, тому заднім пасажирам буває тісно.

До лінійки двигунів увійдуть кілька електрифікованих силових установок. Так, наприклад, очікується, що буде 1,3-літровий гібридний двигун, яким зараз оснащується Duster Jogger. А ось чи залишиться в лінійці двигунів 1,5-літровий дизельний мотор - поки не відомо. Dacia поступово відмовляється від використання моторів dCi, тому ми не здивуємося, якщо у нового Дастера його не буде.

Кросовер Dacia Duster третього покоління на дорогах загального користування почали тестувати ще у 2022 році. У березні 2023 року фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів Duster у серійному кузові. Очевидно, його офіційна прем'єра може відбутися наприкінці 2023 року, а у продажу він може з'явитися на початку 2024 року.

В Україні кросовер Renault Duster вже кілька місяців поспіль є найпопулярнішим новим автомобілем. У стандартній комплектації він коштує від 672 600 гривень.

Нагадаємо, раніше Renault показав концепт нового електричного кросовера.