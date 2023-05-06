В Україні готують нові штрафи для громадян: повноваження для цього нададуть судам, поліцейським та прикордонникам

Закон ухвалено в першому читанні.

В Україні планується запровадити штрафи за порушення правил використання безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у законопроєкті №8186.

В Україні готують нові штрафи для громадян: повноваження для цього нададуть судам, поліцейським та прикордонникам

Депутати ВР ухвалили закон у першому читанні, він пов'язаний з іншим законопроєктом №8185, яким і будуть встановлені правила експлуатації безпілотників, інформує ZN.ua.

Зазначається, що для порушників передбачено штрафи від 1020 до 6,8 тис. грн за перше порушення. Тоді як за повторне передбачено вже від 6,8 тис. до 8,5 тис. грн із конфіскацією безпілотника.

«Пропонується надати право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є підстави вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю та здоров'ю, правам і свободам людей», - вказано у повідомленні.

Схожі питання наразі перебувають у віданні виключно Державіаслужби. Якщо законопроєкти ухвалять, то розглядати порушення правила використання дронів зможуть також суди, поліцейські та прикордонники.


Лія Ільченко, ZN.ua





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