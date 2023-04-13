Dacia розробляє новий бюджетний бестселер

Компанія Dacia, яка належить французькому автогіганту Renault, розробляє новий бюджетний автомобіль, який має стати лідером у своєму сегменті. Іспанське видання Motor показало на рендері, якою приблизно буде ця новинка.

За останні роки Dacia просунулась далеко вперед у випуску автомобілів. Ця компанія почала випускати декілька нових цікавих моделей. З'явився перший електромобіль у модельній лінійці цього румунського автовиробника - Dacia Spring. Зараз Dacia Spring є одним із найдешевших електромобілів у Європі, він лідирує з продажу у своєму сегменті. Автомобілі Dacia, як і раніше, відносяться до бюджетних, але у них відмінне співвідношення ціна/якість.

Dacia хоче закріпити свій успіх. Для цього планують випустити на ринок кросовер Dacia Duster нового, третього, покоління, а також новий кросовер Bigster. Ці новинки з'являться, мабуть, у 2024 році. Крім того, розробляється новий автомобіль. Це буде шоста модель компанії Dacia. Очікується, що цей автомобіль стане дуже популярним у Європі.

Що відомо про цю новинку? Це буде п'ятидверний компактний автомобіль, побудований відповідно до нового стилю дизайну Dacia. У модельній лінійці румунської компанії він займе місце між Dacia Sandero та Jogger. Тобто, його довжина буде від 4 до 4,5 метра. Іспанське видання Motor вважає, що це буде компактний п'ятидверний хетчбек.

Dacia Jogger

Цей автомобіль отримає великий набір обладнання та сучасні технології, у тому числі системи активної безпеки та допомоги водієві. Але при цьому він буде відноситися до бюджетних моделей.

У лінійку двигунів увійдуть бензинові силові агрегати (деякі з них адаптуються для роботи на зрідженому газі). Покупцям запропонують також гібридні версії. Загалом, новий бестселер компанії Dacia відповідатиме новому екологічному стандарту Євро-7, який у Європі запровадять у 2026 році.

Компанія Dacia планує офіційно представити свій новий бюджетний автомобіль у середині 2025 року. У продажу він з'явиться на початку 2026 року. Як він буде називатиметься – ще не відомо. Але ми знаємо, що він коштуватиме менше ніж 20 000 євро.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали кросовер Dacia Duster третього покоління, який помітили під час дорожніх тестів.