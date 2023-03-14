Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника

Dacia у 2025 році планує почати продавати свій новий кросовер Dacia Bigster. Це буде найдоступніша модель у своєму сегменті, розповів глава відділу продажів та маркетингу Dacia Ксав'є Мартіне.

Про те, що Dacia розробляє новий великий кросовер, стало відомо ще кілька років тому. У 2021 році публіці показали його концепт - Dacia Bigster. Передбачається, що серійний кросовер Bigster не сильно відрізнятиметься від свого концепту. Його збудують відповідно до нового стилю дизайну компанії Dacia.

До якого сегменту автомобільного ринку він буде відноситися – поки що точно не зрозуміло. Можливо, до сегмента С або D. У кожному з цих сегментів автомобільного ринку конкуренція дуже велика. Так, наприклад, у сегменті D йому доведеться конкурувати з такими моделями, як Peugeot 5008 і Skoda Kodiaq.

Відомо, що Bigster збудують на платформі CMF-B. Він буде приблизно на 26 см довшим, ніж Dacia Duster. Тому у нього буде більш просторий салон та місткий багажник.

Взагалі ж кросовер Dacia Bigster буде найдорожчою моделлю у лінійці Dacia. Але у своєму сегменті, як очікується, він буде найдешевшою моделлю. У стандартній комплектації у Bigster буде найнеобхідніше обладнання, а в дорожчих комплектаціях його буде більше. Загалом акцент, повторимо, зроблять на доступності. Конкретні ціни ще не відомі.

Dacia вже давно позиціонує свої автомобілі як бюджетні. Вони такими є. Але румунський автовиробник хоче у Європі конкурувати з компанією Skoda. Саме тому він розширює свою модельну лінійку і більше випускатиме кросоверів.

Так, у 2024 році у продажу з'явиться кросовер Dacia Duster третього покоління та новий електромобіль Dacia, який стане наступником Spring. У 2025 році почнуться продажі Dacia Bigster.

Dacia зараз також розробляє новий кросовер, який замінить Dacia Logan. Він буде розташований між Dacia Sandero Stepway і Duster. І за кілька років почнуть випускати новий електричний кросовер Sandero. Будуть і інші нові моделі компанії Dacia, але які конкретно поки не відомо.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що у кросовера Dacia Duster з'явилася нова топова версія.