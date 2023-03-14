Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника

Dacia у 2025 році планує почати продавати свій новий кросовер Dacia Bigster. Це буде найдоступніша модель у своєму сегменті, розповів глава відділу продажів та маркетингу Dacia Ксав'є Мартіне.

Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника

Про те, що Dacia розробляє новий великий кросовер, стало відомо ще кілька років тому. У 2021 році публіці показали його концепт - Dacia Bigster. Передбачається, що серійний кросовер Bigster не сильно відрізнятиметься від свого концепту. Його збудують відповідно до нового стилю дизайну компанії Dacia.

До якого сегменту автомобільного ринку він буде відноситися – поки що точно не зрозуміло. Можливо, до сегмента С або D. У кожному з цих сегментів автомобільного ринку конкуренція дуже велика. Так, наприклад, у сегменті D йому доведеться конкурувати з такими моделями, як Peugeot 5008 і Skoda Kodiaq.

Відомо, що Bigster збудують на платформі CMF-B. Він буде приблизно на 26 см довшим, ніж Dacia Duster. Тому у нього буде більш просторий салон та місткий багажник.

Взагалі ж кросовер Dacia Bigster буде найдорожчою моделлю у лінійці Dacia. Але у своєму сегменті, як очікується, він буде найдешевшою моделлю. У стандартній комплектації у Bigster буде найнеобхідніше обладнання, а в дорожчих комплектаціях його буде більше. Загалом акцент, повторимо, зроблять на доступності. Конкретні ціни ще не відомі.

Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника

Dacia вже давно позиціонує свої автомобілі як бюджетні. Вони такими є. Але румунський автовиробник хоче у Європі конкурувати з компанією Skoda. Саме тому він розширює свою модельну лінійку і більше випускатиме кросоверів.

Так, у 2024 році у продажу з'явиться кросовер Dacia Duster третього покоління та новий електромобіль Dacia, який стане наступником Spring. У 2025 році почнуться продажі Dacia Bigster.

Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника

Dacia зараз також розробляє новий кросовер, який замінить Dacia Logan. Він буде розташований між Dacia Sandero Stepway і Duster. І за кілька років почнуть випускати новий електричний кросовер Sandero. Будуть і інші нові моделі компанії Dacia, але які конкретно поки не відомо.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що у кросовера Dacia Duster з'явилася нова топова версія.


Максимов Віталій, Тудей





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