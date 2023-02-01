Dacia розробляє новий бюджетний кросовер

Dacia, бюджетний автомобільний бренд, який належить французькій компанії Renault, планує розробити та випустити на ринок новий компактний кросовер. Дизайнери французького видання L'Automobile показали на рендерних зображеннях яким він буде.

Як називатиметься цей кросовер – ще не відомо. Взагалі про нього зараз є мінімум інформації.

Наприклад, ми знаємо, що цей новий автомобіль побудують на платформі CMF/B. На цій платформі вже створено кілька моделей компаній Mitsubishi, Nissan та Renault. Це, наприклад, Mitsubishi Outlander, Nissan Ariya, Juke, а також Renault Zoe, Clio та Captur.

Дизайн цього кросовера буде відповідати новому фірмовому стилю компанії Dacia. Він отримає гібридну силову установку, як у Dacia Jogger Hybrid. Jogger Hybrid – це перший гібридний автомобіль у модельній лінійці румунського автовиробника.

Jogger Hybrid оснащується 1,6 л бензиновим двигуном без наддуву потужністю 90 к.с., електромотором на 50 к.с., стартер-генератором та 230-вольтовою батареєю ємністю 1,2 кВтг. Загальна потужність такої гібридної силової установки досягає 140 к.с. Гібридний Jogger до 100 км/год розганяється за 10,1 секунд. Звісно, ця цифра не вражає. Натомість у нього рівень викидів СО2 невеликий – 112 гр/км.

Покупцям Jogger Hybrid пропонують у двох комплектаціях. У стандартній комплектації є 7-дюймова панель приладів. На ній можна побачити, наприклад, запас ходу, який залишився.

Мабуть, саме таку гібридну силову установку отримає новий компактний кросовер компанії Dacia. Однак цю інформацію офіційно ще не підтверджено. З чуток, пізніше покупцям запропонують повністю електричну версію. Це цілком логічно з огляду на те, що в Європі з 2035 року заборонять продавати нові бензинові та дизельні автомобілі, а Dacia вже продає в Європі дуже популярний електрокар Dacia Spring.

Технологіями для електромобілів із Dacia ділиться материнська компанія Renault, у модельній лінійці якої є кілька популярних машин із електричною силовою установкою.

Коли у продажу з'явиться новий бюджетний компактний кросовер Dacia? Очікується, що це станеться у 2026 році. На жаль, поки що ми навіть ще не бачили його концепт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Dacia планує у найближчі кілька років значно розширити свою модельну лінійку.