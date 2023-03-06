У Dacia Sandero Stepway з'явилася екстремальна версія

Dacia почала продавати в Європі бюджетний Dacia Sandero Stepway у новій топовій комплектації. Вона називається Extreme.

Деякі моделі Dacia вже мають так звані екстремальні версії Extreme. Нещодавно у Європі таку версію отримав кросовер Dacia Duster. Тепер таку версію отримав і Sandero Stepway.

Dacia Sandero Stepway Extreme від стандартної версії відрізняється дизайном інтер'єру та екстер'єру, великим набором обладнання та новою системою Extended Grip. Це нова топова версія моделі Sandero Stepway.

У стандартній комплектації Sandero Stepway Extreme є кілька подушок безпеки, світлодіодні денні ходові вогні, фари зі світлодіодною технологією, 16-дюймові легкосплавні колісні диски, автоматичний клімат-контроль, регулятор швидкості та обмежувач, задні датчики паркування, камера заднього виду, інформаційно-розважальна система з 8-дюймовим сенсорним екраном (підтримка Apple CarPlay та Android Auto).

Але це ще далеко не все. Є також електричні склопідйомники, мультифункціональне рульове колесо з регулюванням по висоті та глибині, сидіння водія з підлокітниками, що регулюється по висоті, внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією день/ніч, Центральний замок, тоновані задні скла, модульні рейлінги на даху.

У цій комплектації, як ми вже казали, модернізована система Extended Grip. Це система контролю зчеплення із дорогою. Вона покращує зчеплення із дорогою на складних покриттях. Тобто така система, наприклад, стане в нагоді взимку. Компанія Renault розробила цю систему кілька років тому.

Sandero Stepway Extreme у стандартній версії оснащується 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 90 к.с., який працює разом із варіатором. Коштує така версія 17 470 євро. Є ще дві версії – двопаливна (вона може працювати і на атвогазі) та дизельна. Дизельна версія коштує 18 270 євро. У всіх версіях привід передній.

Слід зазначити, що в Україні зараз ні Renault Sandero, ні Renault Sandero Stepway не продаються. Їхні продажі на українському ринку припинилися після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Renault зараз продає в нашій країні лише дві моделі легкових автомобілів – кросовери Renault Duster та Renault Koleos.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, чим топова версія Dacia Duster Extreme відрізняється від стандартного кросовера Dacia Duster.