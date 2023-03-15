У Мережі показали Renault Sandero нового покоління

До Мережі потрапили перші зображення Renault Sandero нового покоління. Компанія Renault зараз вже патентує у Європі цю новинку.

На Старому континенті деякі автомобілі Renault продають під брендом Dacia. Наприклад, Sandero, Duster та Logan. В Україні ці моделі продають під брендом Renault.

Renault Sandero першого покоління з'явився у 2007 році. У 2008 році цю модель почали випускати під брендом Dacia. З 2020 року покупцям пропонують Dacia Sandero третього покоління, а от у Renault Sandero третього покоління ще немає.

Renault Sandero третього покоління досі перебуває на стадії розробки. Але ми вже зараз можемо завдяки патентним зображенням, які потрапили до Мережі, побачити, якою буде ця новинка.

Відразу привертає на себе увагу той факт, що новий Renault Sandero не буде просто копією нового Dacia Sandero. Якщо раніше ці автомобілі відрізнялися тільки логотипами, то тепер Renault Sandero отримає більш індивідуальний дизайн.

В цілому новий Renault Sandero виглядає цікаво. У нього нові бампери, нова решітка радіатора, нові світлодіодні фари і задні ліхтарі. Мабуть, деякі зміни відбудуться і в салоні, але які конкретно – поки що точно не відомо.

Також слід очікувати, що деякі зміни відбудуться і в лінійці двигунів. Зараз до лінійки двигунів Dacia Sandero третього покоління входять три силові агрегати (SCe 65, TCe 90 і TCe 100 Bi-Fuel). Коробки передач – механічна, автоматична та CVT, залежно від двигуна.

Коли Renault Sandero нового покоління з'явиться у продажу? Офіційно про це ще нічого не повідомлялося. Можливо, його продажі почнуться наприкінці 2023 року. Але, найімовірніше, у продажу ця новинка з'явиться у 2024 році.

Renault Sandero та Sandero Stepway до війни користувалися великою популярністю в Україні. Вони входили до числа найпопулярніших нових автомобілів у нашій країні. Однак зараз, коли йде війна з російськими окупантами, компанія Renault не продає ці моделі в Україні. Можливо, це тимчасово та скоро до нашої країни доставлять нову партію Sandero та Sandero Stepway.

Нагадаємо, раніше журналістам стало відомо, що у 2026 році з'явиться Renault Clio нового покоління.