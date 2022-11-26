У Renault Megane RS з'явиться спеціальна версія

Компанія Renault у 2023 році випустить на ринок спеціальну версію гарячого хетчбека Renault Megane RS, яка називається Ultime. В Інтернеті вже показали, як виглядатиме ця новинка.

У 2023 році знімуть з конвеєра Megane RS. Саме тому компанія Renault вирішила випустити його спеціальну версію Renault Megane RS Ultime (на базі комплектації Trophy).

Від стандартної версії Megane RS Ultime відрізнятиметься, перш за все, декором. А ось у технічному плані практично нічого не зміниться.

Спецверсія прикрашена подвійним ромбоподібним візерунком на капоті, даху та крилах. Скрізь, у тому числі, наприклад, на решітці радіатора, присутня назва "Megane RS Ultime". Цей автомобіль отримав 19-дюмові колісні диски Fuji Light Trophy із хромованими вставками. У салоні залишилися спортивні крісла Recaro. У стандартній комплектації буде RS Monitor.

Під капотом знаходиться чотирициліндровий 1,8 л турбодвигун потужністю 300 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Мотор працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Megane RS Ultime коштуватиме дорожче, ніж комплектація Trophy, на базі якій він побудований. Тобто ця спецверсія коштуватиме дорожче ніж 50 000 євро.

Нагадаємо, раніше Renault показав концепт нового кросовера Renault 4 з електричною силовою установкою.