В Україні може з'явитись бюджетний седан Renault Taliant

Компанія Renault може у 2024 році почати продавати в Україні новий бюджетний седан Renault Taliant. Про це повідомив сайт Авто24 із посиланням на український офіс Renault.

В Україні може з'явитись бюджетний седан Renault Taliant

В Україні зараз під час війни з російськими окупантами продають лише дві легкові моделі компанії Renault. Це кросовери Renault Duster та Renault Koleos. До війни на українському ринку великий попит мали бюджетні Renault Sandero, Logan і Stepway. Але зараз, навесні 2023 року, їх у нашій країні не продають.

На жаль, українці більше не побачать Renault Sandero, Logan та Stepway. Ці автомобілі під брендом Renault більше не випускають. У Європі вони лишилися під брендом Dacia. Нагадаємо, що в Україні офіційно автомобілі Dacia не продають.

Українцям у 2024 році планують запропонувати нову модель під брендом Renault – седан Taliant. Що він являє собою?

Renault Taliant - це бюджетний седан, який випускають у Туреччині. Він дебютував у 2021 році. Цей автомобіль збудували на базі Dacia Logan третього покоління, створеного на платформі CMF-B. Від Logan седан Taliant відрізняється оптикою в стилі купе-кросовера Renault Arkana, оригінальними кузовними панелями та салоном.

В Україні може з'явитись бюджетний седан Renault Taliant

У Туреччині в лінійку двигунів Renault Taliant входять два силові агрегати. Це бензиновий мотор1.0 SCe від Dacia Logan, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Потужність такого двигуна складає 65 к.с. і 95 Нм крутного моменту. З таким силовим агрегатом витрата палива Taliant у місті досягає 6,2 літри на 100 км шляху, а за містом – 4,9 літрів на 100 км.

Другий варіант двигуна – 1.0 Turbo X-tronic. Його потужність складає 90 к.с. і 142 Нм крутного моменту. З таким силовим агрегатом витрата палива Taliant у місті – 6,5 літра на 100 км, а за містом – 5,1 л на 100 км.

В Україні може з'явитись бюджетний седан Renault Taliant

Покупцям Renault Taliant пропонують у двох комплектаціях: Joy та Touch. У комплектації Touch є автоматичний кондиціонер, задні електричні склопідйомники, задній датчик паркування, круїз-контроль, 8-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, Bluetooth і USB-з'єднання, а також Apple CarPlay.

Раніше стало відомо, що компанія Renault розробить новий кросовер-купе, який отримає гібридні технології китайської компанії Geely.


Максимов Віталій, Тудей





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