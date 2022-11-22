У Renault Austral з'явилася економічна версія

У Європі компанія Renault почала продавати Renault Austral із новою гібридною силовою установкою. Такий компактний кросовер витрачає 4,5 л палива на 100 км шляху.

Renault Austral - це новий кросовер компанії Renault. У продажу він з'явився у 2022 році. Зовні дещо він нагадує електромобіль Renault Megane E-Tech Electric.

Початковий двигун у його лінійці - 1,2-літрова "трійка" з турбонаддувом потужністю 130 к.с., оснащений "м'якою" гібридною надбудовою Трансмісія - 6-ступінчаста механічна.

Тепер з'явилася нова версія з "м'якою" гібридною силовою установкою, яка також складається з трициліндрового 1,2 бензинового двигуна та двох електромоторів. Її загальна потужність – 200 к.с. Коробка передач – 7-ступінчаста автоматична. Привід – передній.

Новий Renault Austral E-tech full hybrid може проїхати кілька кілометрів на одній електротязі. Він витрачає 4,5 л палива на 100 км шляху. Рівень викидів СО2 – 101 гр/км.

Renault вже оголосив ціни на новий гібридний Renault Austral. Він коштує 38 198 євро. Це не найдоступніший кросовер у модельній лінійці Renault.

Раніше стало відомо, що компанія Renault розробляє Clio нового покоління. У продажу він з'явиться у 2026 році.