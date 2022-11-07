Honda планує відродити свою легендарну модель

Компанія Honda планує у 2028 році відродити свою легендарну модель Honda Prelude. Це буде сучасний автомобіль з електричною силовою установкою, повідомляє японське видання Best Car Web з посиланням на інсайдерську інформацію.

Honda планує відродити свою легендарну модель

Honda випускала дводверне спортивне купе Prelude з 1978 по 2001 рік (всього у цієї моделі було п'ять поколінь). Це був чудовий автомобіль, але наприкінці 1990-х попит на нього знизився. Останнім часом стало модним повертати на ринок старі назви автомобілів, і Honda теж дотримується цієї тенденції.

За чутками, Honda планує розробити і випустити на ринок два нові електричні спортивні автомобілі до 2028 року. На це натякає дорожня карта японського автогіганта. Вони стануть наступниками моделей Prelude та NSX. Компанія Honda раніше заявила, що це будуть глобальні моделі, тобто їх продаватимуть по всьому світу.

Honda планує відродити свою легендарну модель

До речі, Honda планує до 2030 року випустити на ринок 30 моделей електромобілів. Серед них буде кілька доступних машин з електричною силовою установкою. Їх розробляють у рамках альянсу з американським концерном GM.

Нагадаємо, нещодавно відбулася офіційна прем'єра нового електричного кросовера Honda Prologue SUV. Очікується, що його продажі почнуться у 2024 році.

Honda планує відродити свою легендарну модель

Раніше Honda офіційно показала кросовер Honda CR-V шостого покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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