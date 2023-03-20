Volkswagen обійшов Маска в гонці за дешеві електромобілі, показавши авто, яке планує продавати за 25 тисяч євро

Протягом багатьох років Ілон Маск говорив про плани Tesla представити більш доступний електромобіль, вартість якого становитиме $25 тисяч. Проте найдешевша Tesla — Model 3 наразі в США коштує від $42 990. Volkswagen продемонстрував концепт ID.2all — невеликий хетчбек з живленням від батареї, який компанія планує продавати за 25 тисяч євро ($26 600) або менше, коли його почнуть виробляти у 2026 році. Про це повідомляє Insider.

Volkswagen обійшов Маска в гонці за дешеві електромобілі, показавши авто, яке планує продавати за 25 тисяч євро
Фото: Volkswagen AG

Автомобіль за такою ціною стане величезним кроком вперед для ринку електромобілів. За даними Kelley Blue Book, у лютому в середньому новий електромобіль продавався за $58.

Характеристики

За даними Volkswagen, ID.2all має запас ходу близько 450 км, передній привід і один двигун потужністю 223 кінські сили. На відміну від багатьох попередників, які в одномоторному варіанті пропонували задній привід, компактніший ID.2all буде передньопривідним.

Розгін до 100 км/год займе менш як за 7 секунд. Проте максимальна швидкість електромобіля буде обмежена значенням 160 км/год.

Об'єм багажника 440 літрів можна буде збільшити до 1330 літрів за рахунок складання сидінь заднього ряду.

Інтер'єр

Фотографії інтер'єру демонструють мінімалістську кабіну з кількома кнопками та двома великими екранами. Педалі акселератора та гальма оформлені у вигляді кнопок Play та Stop/Pause.

Volkswagen не планує продавати майбутню модель у США. І це має сенс, оскільки ID. 2all було б важко продати американським покупцям, які більше віддають перевагу позашляховикам, а не маленьким хетчбекам, які залишаються популярними в Європі.

Це не найдешевший електрокар Volkswagen

За даними Carscoops, Volkswagen планує запропонувати в Європі та на інших ринках компактніший та дешевший електрокар ID.1, який стане свого роду електричним наступником Polo.

Його ціна в початковій комплектації не перевищить 20 тисяч євро, а батарея 57 кВт·год забезпечить запас ходу до 402 км за циклом WLTP.

Очевидно, цей хетчбек буде випускатися під марками Skoda і Cupra, які є дочірніми брендами Volkswagen.





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