Румунія планує придбати нові БТР та БМП для власного війська

Вони мають стати частиною масштабної модернізації армії.

Румунія планує придбати 150 бронетранспортерів Piranha V та розглядає замовлення на БМП нового покоління для власного війська. Про це повідомляє румунське оборонне видання Defence Romania з посиланням на військове керівництво країни, інформує ZN.ua.

Румунія планує придбати нові БТР та БМП для власного війська
© Скріншот Youtube

Генерал Теодор Інчікас, присутній на виставці FEINDEF у Мадриді, підтвердив, що найближчим часом підпишуть третій контракт на закупівлю 150 бронемашин Piranha V.

"Відповідно до попереднього схвалення парламенту, цього року ми збираємося підписати контракт на закупівлю 150 Piranha V і, ймовірно, розпочнемо закупівлю нової бойової машини піхоти. Ми починаємо зараз, але малоімовірно, що закупівля буде завершена цього року", – сказав генерал Інчікаш.

Одними із претендентів на закупівлю БМП нового покоління є австрійсько-іспанська бронемашина ASCOD від General Dynamics European Land Systems, бойова машина піхоти Redback виробництва південнокорейської компанії Hanwha Defense і німецька БМП Lynx від Rheinmetall.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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