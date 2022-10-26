Ford у 2023 році зніме з конвеєра свою знамениту модель

Компанія Ford у середині 2023 року зніме з конвеєра автомобіль Ford Fiesta. Про це повідомило британське видання Auto Express із посиланням на інсайдерську інформацію.

Ford у 2023 році зніме з конвеєра свою знамениту модель

Форд випускає Fiesta вже 46 років. Це один із найпопулярніших субкомпактних автомобілів. Здавалося, він існуватиме завжди. Однак боси компанії Ford вирішили зняти його з конвеєра

Щоправда, офіційно Ford не підтвердив, що Fiesta більше не випускатимуть. Американський автогігант лише повідомив, що переглядає свій портфель моделей відповідно до нової стратегії, яка передбачає перехід на електромобілі.

Fiesta випускають у Кельні, Німеччина. Там планують випускати електромобілі, створені на платформі MEB концерну Volkswagen. Потрібно відзначити, що компактний кросовер Ford Puma, побудований на тій же платформі, що і Fiesta, отримає в 2024 році електричну версію.

Ford у 2023 році зніме з конвеєра свою знамениту модель

Ford вже спростив модельний ряд Fiesta, переставши випускати тридверну версію. Цим же шляхом пішли VW Group і Stellantis, залишивши у своїх компактних хетчбеків тільки п'ятидверні версії (вони краще продаються).

Ford Fiesta випускають із 1976 року. За цей час було продано понад 16 млн Фієст. Це одна з найуспішніших моделей компанії Ford.

Раніше Ford представив оновлений кросовер Explorer із 27-дюймовим дисплеєм.


Максимов Віталій, Тудей





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