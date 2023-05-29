У 2025 році з'явиться Mazda CX-5 нового покоління

Компанія Mazda планує у 2025 році розпочати продавати компактний кросовер Mazda CX-5 нового покоління, повідомило видання Drive. Ця новинка отримає повноцінну гібридну силову установку.

Mazda CX-5 – це найбільш популярний автомобіль у модельній лінійці Mazda. У 2022 році було продано понад 365 тисяч кросоверів CX-5.

Перше покоління Mazda CX-5 з'явилося у 2012 році. Із 2017 року покупцям пропонують його друге покоління. Раніше ходили чутки, що CX-5 нового покоління не буде, оскільки компанія Mazda планує розробити і випустити на ринок кілька нових моделей. Але це виявилися лише чутки. Насправді цей кросовер матиме третє покоління. Очікується, що його продажі розпочнуться у 2025 році.

Компанія Mazda ще не визначилась із офіційною датою появи нового CX-5. Японський автогігант повідомив, що ця новинка з'явиться разом із кросоверами Mazda CX-50 та CX-90.

Новий CX-5, ймовірно, буде використовувати конфігурацію, аналогічну сьогоднішній моделі, включаючи чотирициліндровий двигун, передній привід і повний привід в якості опції.



Також можливо, що нова Mazda CX-5 отримає гібридну силову установку, яка використовується у Toyota RAV4 та Corolla Cross. Компанія Toyota має 5% акцій у Mazda. Ці автогіганти разом розробили кілька автомобілів, у тому числі гібридну Mazda3. Тому ми не здивуємося, якщо Toyota знову поділиться гібридними технологіями з Mazda.

Нагадаємо, Mazda планує до 2025 року розробити і випустити на ринок три нові електромобілі, п'ять нових автомобілів з повноцінною гібридною силовою установкою і два нові автомобілі з "м'якою" гібридною силовою установкою. Але які це будуть моделі – поки що не відомо. Також ходять чутки, що ця компанія розробить кілька гібридних автомобілів із роторним двигуном.

Наприклад, може бути Mazda CX-30 з гібридним роторним мотором. Роторний двигун генеруватиме електроенергію для заряджання акумулятора ємністю 17,8 кВтг. Завдяки цьому гібридна CX-30 на електротязі проїде 85 км.

В Україні зараз кросовер Mazda CX-5 коштує від 1 193 600 гривень. Це комплектація TOURING із 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с., який працює з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Раніше стало відомо, що нова Mazda CX-50 отримала найвищу оцінку за безпеку.