Тепер зручніше: в Україні можна оплатити зберігання номерних знаків онлайн

У сервісному центрі МВС пояснили, як це зробити.

Тепер зручніше: в Україні можна оплатити зберігання номерних знаків онлайн
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В Україні водії можуть сплатити онлайн за зберігання номерних знаків. Відповідний сервіс доступний в Електронному кабінеті водія. Раніше оплата була доступна лише в офлайн-режимі. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик в національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

Як залишити номерні знаки на зберігання

Під час перереєстрації транспортного засобу (наприклад, під час укладання договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС), слід повідомити адміністратора, що хочете зберегти номерний знак держреєстрації для наступного авто.

За одну добу зберігання номерних знаків необхідно заплатити 10,8 грн. Клієнт може сам визначите термін, на який замовляє таку послугу.

Чи можна продовжити платне зберігання номерних знаків

Продовжити термін зберігання номерних знаків можна онлайн або офлайн. Оплата за продовження зберігання має відбутися не пізніше закінчення строку зберігання номерного знаку.

Щоб продовжити послуги зі зберігання номерів онлайн необхідно:

  • авторизуватися в Електронному кабінеті водія;
  • обрати серед електронних послуг необхідну;
  • визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити.

Сервісний центр МВС отримує інформації про продовження зберігання номерних знаків автоматично.

Раніше для продовження терміну зберігання потрібно було лише особисто або через довірену особу звернутися до сервісного центру МВС, де зберігаються номерні знаки.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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