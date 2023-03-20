Наприкінці 2023 року з'являться нові Skoda Superb та Kodiaq

Чеська компанія Skoda, яка зараз входить до складу Volkswagen Group, у другій половині 2023 року почне продавати нові покоління автомобілів Skoda Superb та Skoda Kodiaq. Про це розповів голова чеського автогіганта Клаус Зеллмер.

Наприкінці 2023 року з'являться нові Skoda Superb та Kodiaq

За його словами, у Skoda Superb та Kodiaq нового покоління будуть версії з повноцінною гібридною силовою установкою PHEV. У Superb вже кілька років є версія з гібридною силовою установкою PHEV, а ось у кросовера Kodiaq її поки що немає.

Скода Superb нового покоління не будуть випускати в Чехії, як модель поточного покоління. Її виробництво перенесуть до Словаччини (якщо бути точнішим, то до Братислави).

Поки про Skoda Superb та Kodiaq нового покоління відомо дуже мало. Це буде четверте покоління Superb та друге покоління Kodiaq. Ці автомобілі отримають серйозні зміни у дизайні кузова та в салоні.

Так, в салоні нової Skoda Superb буде нова цифрова панель приладів, нова інформаційно-розважальна система, а також нові системи комунікації та допомоги водієві.

Наприкінці 2023 року з'являться нові Skoda Superb та Kodiaq

Skoda Kodiaq також отримає нову мультимедійну систему із великим сенсорним дисплеєм. У цього кросовера буде кілька режимів водіння, у тому числі вседорожній режим Scout, спортивний RS та люксовий Laurin & Klement.

У 2023 році, певне, покупцям запропонують також кілька оновлених моделей Skoda. Йдеться про субкомпактний кросовер Kamiq та компактний хетчбек Scala. У великого електричного кросовера Enyaq з'явиться нова версія Laurin & Klement.

Клаус Зеллмер також зазначив, що у 2024 році у продажу з'явиться оновлена Skoda Octavia. Це найпопулярніший автомобіль у модельній лінійці чеського автогіганта. Вона отримає помітні зміни у дизайні кузова та в салоні. Можливо, деякі зміни відбудуться і у її лінійці двигунів.

Наприкінці 2023 року з'являться нові Skoda Superb та Kodiaq

Крім того, Skoda зараз розробляє одразу кілька нових та оновлених електромобілів. Чеський автогігант планує до 2026 року випустити три нові електрокари.

Коли ці новинки з'являться в Україні? Наприклад, продажі нових Skoda Superb та Skoda Kodiaq на українському ринку розпочнуться у 2024 році. Скільки вони коштуватимуть – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали нову Skoda Octavia.


Максимов Віталій, Тудей





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