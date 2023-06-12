Прийом іспитів по-новому: кандидати у водії масово провалюються

На початку червня 2023 року в чотирьох областях України почали приймати по-новому теоретичний та практичний іспити на отримання посвідчення водія. Лише 23% кандидатів у водії з першого разу успішно склали теоретичний іспит, повідомило МВС.

Процес складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія з 1 червня 2023 року змінився у Київській, Львівській, Вінницькій та Одеській областях. До кінця 2023 року відповідні зміни відбудуться у всіх сферах нашої країни.

Тепер перед входом до класу для теоретичного іспиту здійснюється автоматична ідентифікація особи (по обличчю). У самому класі встановлені 4 камери, які ведуть постійний відеозапис. Також ведеться аудіозапис. Контролюються усі люди, які перебувають у класі.

У автомобілях, призначених для практичного іспиту, встановлено спеціальне обладнання. Ведеться відеозапис усіх рухів рук та ніг кандидата та екзаменатора. Також ведеться аудіозапис.

Очікується, що ці та інші нововведення допоможуть знизити до мінімуму корупцію при отриманні посвідчень водія.

З 1 по 7 червня 2023 року у вищевказаних чотирьох областях 2 524 рази кандидати у водії склали теоретичний іспит. Але лише 23% кандидатів з першого разу успішно склали теоретичний іспит.

Ситуація з практичним іспитом трохи краща. З 1 по 7 червня 2023 року у вищевказаних чотирьох областях 2 652 рази у кандидати у водії склали практичний іспит. 36% кандидатів з першого разу успішно склали практичний іспит.

Звичайно, поки що висновки робити рано. Адже реформа тільки розпочалася і це пілотний проект. Проте, нагадаємо, що у 2022 році 42% кандидатів у водії успішно з першого разу склали теоретичний іспит, а 62% кандидатів успішно з першого разу склали практичний іспит.

Слід зазначити, що найчастіше кандидати у водії для практичного іспиту обирали автомобіль навчального закладу, а не сервісного центру МВС. Це дорожче, зате немає ризику нарватися на якийсь старий ВАЗ. Також найчастіше кандидати у водії на практичний іспит записувалися через смартфон чи комп'ютер.

Нагадаємо, МВС із 1 липня 2023 року також проводить реформу сервісних центрів. Вона має закінчитися до кінця 2023 року. Буде створено 55 так званих хабів для складання іспитів на отримання посвідчення водія.

Раніше МВС розповіло про те, як успішно скласти практичний іспит на отримання посвідчення водія.