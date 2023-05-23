Українці за кордоном: в Іспанії можна обміняти посвідчення водія

Послуга доступна у Валенсії.

Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені виїхати за кордон. Деякі наші громадяни знайшли прихисток в Іспанії. В цій країні українці можуть обміняти своє водійське посвідчення, інформує ZN.ua .

Обмін актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. Про це повідомляє Портал МВС.

Українці в Іспанії можуть отримати послугу у мобільному комплексі обслуговування громадян «Паспортний сервіс», який працює за адресою: місто Валенсія, X?tiva, 46007 поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом.

Центр працює кожного дня з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. Послуги надаються у порядку живої черги.

У МВС наголосили, що за кордоном поки що не надається послуга з відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія. Обов’язковою умовою обміну посвідчення водія у Валенсії є наявність фізичного документа, який підлягає такому обміну.