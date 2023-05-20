Процедуру проведення іспитів для отримання посвідчення водія змінять до кінця року
Перші коментарі від українців не надто захоплені.
Процедуру складання іспитів на отримання водійського посвідчення змінять до кінця року. Про це
Серед нововведень:
- можливість записатися на іспит онлайн,
- термін оскарження результатів рішення збільшать з 3 до 30 днів,
- процес складання іспиту фіксуватимуть чотири перехресних камери в класах та два реєстратори в автівках
Як зазначають у відомстві, зміни повинні зробити цю процедуру зручнішою та прозорішою.
Але, як можна побпчити з перших коментарів під новиною, обіцяні зміни не викликали особливого захоплення в українців.
Зараз для отримання посвідчення водія необхідно пройти такий шлях: теоретична підготовка в автошколі; іспит з теорії в сервісному центрі МВС; практичні заняття в автошколі; внутрішній іспит з водіння; іспит з водіння в сервісному центрі МВС.
Наразі в Україні налічується 1 753 заклади з підготовки водіїв.