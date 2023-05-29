В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі

У квітні 2023 року в Україні середня вартість б/в автомобілів, які продавали в Інтернеті, склала 5 600 доларів, що на 5,7% більше, ніж у березні поточного року. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі

Вживані автомобілі в Україні почали дорожчати кілька місяців тому. Причин тому кілька. У квітні, можливо, на ціни вплинув ще й той факт, що українці розмістили в Інтернеті на 15% менше оголошень про продаж машин, ніж у березні 2023 року.

Найбільш помітно в середньому подорожчали такі б/в автомобілі: BMW 5 Series – на 625 доларів (6 825 доларів), BMW 3 Series – на 500 доларів (6 000 доларів), Volkswagen Passat – на 223 долари (7 000 доларів), Mercedes-Benz E -Class – на 200 доларів (5500 доларів), і Volkswagen Golf – на 160 доларів (5 150 доларів).

Найдорожче у квітні 2023 року вживані автомобілі в Україні коштували у Києві та Київській області (в середньому 7 350 доларів), а також у Львівській (6 500 доларів) та Волинській (6 500 доларів) областях. Найдешевше вживані автомобілі продавали в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Так, у Донецькій області середня вартість б/в автомобіля у квітні 2023 року становила 3 399 доларів, у Херсонській області – 3 200 доларів, а в Запорізькій області – 4 200 доларів.

Де продають найбільше б/в автомобілів в Україні? У Києві та Київській області, а також у Львівській та Дніпропетровській областях. Найменше – у Херсонській та Луганській областях.

В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі

Слід зазначити, що українці, незважаючи на зростання цін, продовжують активно продавати та купувати вживані автомобілі. Так, у квітні 2023 року в Україні продали близько 93 500 б/в автомобілів. Це на 47,2% більше ніж за аналогічний місяць минулого року.

Що ж до нових автомобілів, то у квітні 2023 року українці купили 5 000 нових машин. Це майже такий самий показник, як було у березні поточного року. Найпопулярніші нові авто в нашій країні: Renault Duster, Toyota RAV-4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai та BMW X1. Як бачимо, всі вони є кросоверами. Бестселером серед нових автомобілів на українському ринку вже давно є Renault Duster.

Нагадаємо, раніше експерти, проаналізувавши рейтинги надійності від Німецької організації з технічного нагляду (T?V), склали ТОП-5 найбільш надійних б/в автомобілів, які коштують менше 5000 євро.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі HawkieУкраїна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie
В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделіВ Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі
Дизайнери вперше показали нову Skoda Octavia CombiДизайнери вперше показали нову Skoda Octavia Combi
Польща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявленняПольща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявлення
Китай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політКитай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політ
Блок рекламы


Похожие новости
Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі HawkieУкраїна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie
В Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР FuchsВ Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР Fuchs
Волонтеру дали 6 років в'язниці за продаж “гуманітарних“ автомобілівВолонтеру дали 6 років в'язниці за продаж “гуманітарних“ автомобілів
В Україні суттєво сповільнилося зростання цін на автомобіліВ Україні суттєво сповільнилося зростання цін на автомобілі
У США можуть відкликати мільйони автомобілів через небезпечні подушки безпекиУ США можуть відкликати мільйони автомобілів через небезпечні подушки безпеки
Два регіони в Україні мають тарифи на паркування вищі, ніж у столиці: у Мінрегіонбуді проаналізували стан стоянок в країніДва регіони в Україні мають тарифи на паркування вищі, ніж у столиці: у Мінрегіонбуді проаналізували стан стоянок в країні
Названо головні причини ДТП з потерпілими в УкраїніНазвано головні причини ДТП з потерпілими в Україні
Українцям при покупці нових автомобілів тепер потрібно менше платитиУкраїнцям при покупці нових автомобілів тепер потрібно менше платити
ТОП-10 найбільш пулярних автомобілів у світі у 2022 роціТОП-10 найбільш пулярних автомобілів у світі у 2022 році
В Україні стане важче отримати посвідчення водія: названа причинаВ Україні стане важче отримати посвідчення водія: названа причина
Последние новости
Подгружаем последние новости