В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі

У квітні 2023 року в Україні середня вартість б/в автомобілів, які продавали в Інтернеті, склала 5 600 доларів, що на 5,7% більше, ніж у березні поточного року. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Вживані автомобілі в Україні почали дорожчати кілька місяців тому. Причин тому кілька. У квітні, можливо, на ціни вплинув ще й той факт, що українці розмістили в Інтернеті на 15% менше оголошень про продаж машин, ніж у березні 2023 року.

Найбільш помітно в середньому подорожчали такі б/в автомобілі: BMW 5 Series – на 625 доларів (6 825 доларів), BMW 3 Series – на 500 доларів (6 000 доларів), Volkswagen Passat – на 223 долари (7 000 доларів), Mercedes-Benz E -Class – на 200 доларів (5500 доларів), і Volkswagen Golf – на 160 доларів (5 150 доларів).

Найдорожче у квітні 2023 року вживані автомобілі в Україні коштували у Києві та Київській області (в середньому 7 350 доларів), а також у Львівській (6 500 доларів) та Волинській (6 500 доларів) областях. Найдешевше вживані автомобілі продавали в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Так, у Донецькій області середня вартість б/в автомобіля у квітні 2023 року становила 3 399 доларів, у Херсонській області – 3 200 доларів, а в Запорізькій області – 4 200 доларів.

Де продають найбільше б/в автомобілів в Україні? У Києві та Київській області, а також у Львівській та Дніпропетровській областях. Найменше – у Херсонській та Луганській областях.

Слід зазначити, що українці, незважаючи на зростання цін, продовжують активно продавати та купувати вживані автомобілі. Так, у квітні 2023 року в Україні продали близько 93 500 б/в автомобілів. Це на 47,2% більше ніж за аналогічний місяць минулого року.

Що ж до нових автомобілів, то у квітні 2023 року українці купили 5 000 нових машин. Це майже такий самий показник, як було у березні поточного року. Найпопулярніші нові авто в нашій країні: Renault Duster, Toyota RAV-4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai та BMW X1. Як бачимо, всі вони є кросоверами. Бестселером серед нових автомобілів на українському ринку вже давно є Renault Duster.

Нагадаємо, раніше експерти, проаналізувавши рейтинги надійності від Німецької організації з технічного нагляду (T?V), склали ТОП-5 найбільш надійних б/в автомобілів, які коштують менше 5000 євро.