Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л

У період із 30 червня по 7 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 3 грн/л і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельне пальне — на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання encorr.

Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л
Фото: pixabay.com

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 4,91 грн/л: бензин А-95 — до 45,90 грн/л, бензин А-95+ - до 47,90 грн/л, дизпальне — до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п'ятірки» і дизпального на 4 грн/л, А-95+ — на 5 грн/л.

UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1 грн/л, KLO — на 2,8 4,9 грн/л.

Відкоригували ціни на пальне у бік збільшення майже всі роздрібні мережі, за винятком станцій групи «Приват».

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 7 липня, грн/л:





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