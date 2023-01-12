АЗС змінили ціни на бензин, дизель та газ в Україні: скільки коштує пальне 12 січня

АЗС показали, як змінилися ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ у січні.

Як передає «Хвиля», про це свідчать дані сайту auto.ria.

Так, станом на зараз середня вартість бензину А-95+ встановлена ??на рівні 52,28 грн/л. А-95 коштуватиме трохи дешевше – 51,40 грн/л, а А-92 – 50,46 грн/л.

У свою чергу літр дизеля можна придбати за 54,85 ??грн, а цінник на автогаз встановлено на рівні 28,70 грн.

Ціни на пальне на різних АЗС виглядають так:





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