Ціни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим роком

Ціни на пальне в Україні в середині тижня дещо змінилися. Деякі види пального трохи додали в ціні, інші навпаки подешевшали.

Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.

Бензин А-95+ та А-95 за добу додали до середньої ціни по 3 коп. – 53,13 грн./л та 52,38 грн./л відповідно. на 4 коп. за добу знизилася середня ціна бензину А-92 – 51,03 грн/л.

Дизельне паливо подорожчало на 1 коп. – 55,14 грн./л, а автогаз подешевшав на таку саму суму – 29,43 грн./л.





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