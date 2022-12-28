Ціни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим роком

Ціни на пальне в Україні в середині тижня дещо змінилися. Деякі види пального трохи додали в ціні, інші навпаки подешевшали.

Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.

Бензин А-95+ та А-95 за добу додали до середньої ціни по 3 коп. – 53,13 грн./л та 52,38 грн./л відповідно. на 4 коп. за добу знизилася середня ціна бензину А-92 – 51,03 грн/л.

Дизельне паливо подорожчало на 1 коп. – 55,14 грн./л, а автогаз подешевшав на таку саму суму – 29,43 грн./л.