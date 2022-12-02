Здорожчало майже все пальне: актуальні ціни на АЗС України

У перший день зими вартість пального в Україні, зокрема деяких марок бензину та дизеля, дещо зросла.

Не змінилася ціна лише на А-95. Він, як і напередодні, коштує в середньому 50,37 грн/л, інформують «Факти.Life».

Літр преміального А-95+ здорожчав на 5 копійок – до 51,07 грн/л.

За бензин марки А-92 треба викласти 50,06 грн/л. Це на 16 копійок більше, ніж у середу.

Дизельне пальне здорожчало на 3 копійки і сьогодні коштує 54,59 грн за літр.

Ціна автогазу на українських АЗС зросла найменше – в средньому лише на 1 копіку (28,6 грн/л).

Ціни на бензин 1 грудня

Ціни на бензин 1 грудня

У мережах АЗС літр бензину А-95 коштує від 43,5 грн до 52 грн за літр.

Найнижча ціна на дизель – 52 грн/л, максимальна – майже 58 грн/л.





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