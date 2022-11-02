Ціни на пальне в Україні стрімко піднімаються: як змінилися за місяць

В Україні почали зростати ціни на АЗС після того, як запрацював закон про повернення акцизів на пальне наприкінці вересня, інформує Апостроф .

Такі дані цінового спостереження Консалтингової групи "А-95", пише Еnkorr.

Так, зокрема дизельне паливо за місяць (3 жовтня - 1 листопада) здорожчало у середньому на 59 копійок, до 30,31 гривні за літр.

Дизель додав у вартості дві гривні у мережах АЗС KLO (до 54,99 гривні за літр), ZOG (54,00), "Авантаж 7" (52,00) та Mango (53,39).

На одну гривню здорожчав у SOCAR (до 57,99 гривні за літр), Автотранс (54,98), BVS (54,99) та Олас (53,90).

ДП підвищився на 2,72 та 2,40 гривні за літр на станціях Chipo (53,95 гривні) та Укр-Петроль (52,00 гривні) відповідно.

На 0,5-1,7 гривні зросли ціни на дизель на АЗС Motto, БРСМ-Нафта, Фактор, AMIC та Shell.

Вартість бензину та ДП на АЗС за місяць змінилась так: