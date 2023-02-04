Іонушас: "Чорну скриньку" гвинтокрила ДСНС, який впав у Броварах, розшифрують "за тиждень-другий"

Основними версіями причини трагедії є несправність гвинтокрила та помилка пілота. Але не відкидається й варіант з диверсією, інформує ZN.ua.

Іонушас:
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Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас розповів, що "за тиждень-другий" відбудеться розшифрування "чорної скриньки" гелікоптера ДСНС, який впав у Броварах 18 січня. Тоді під час трагедії загинула одна дитина, а також всі, хто був на борту - керівництво МВС та члени екіпажу.

Під час телемарафону Іонушас уточнив, що розшифрування дозволить з'ясувати, яка з версій трагедії є найбільш пріоритетною.

"Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація з "чорних скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум – два все ж таки буде розшифровано "чорну скриньку", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією", - сказав Іонушас.

Він нагадав про дві головні версії того, що стало причиною трагедії - помилка пілота й несправність гвинтокрила. Також не відкидається варіант диверсії.

"Ми домовилися, що ми поставимо на особливий контроль комітет питання технічної справності інших гвинтокрилів. І ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки стосовно відпрацювання цієї версії, вони рухаються по контрактах, на підставі яких була здійснена купівля цих гвинтокрилів", - зазначив депутат.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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