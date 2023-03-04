В Україні продовжують випускати легкові автомобілі

В Україні у лютому 2023 року випустили 345 нових автомобілів. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Наразі, під час війни, в Україні лише одне підприємство випускає легкові автомобілі. Це завод "Єврокар", який розташований у Закарпатській області. Там методом великовузлового збирання випускають автомобілі бренду Skoda.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ завод "Єврокар" з метою безпеки припинив працювати. Але навесні ситуація з безпекою в нашій країні покращилася, тому "Єврокар" у червні 2022 року відновив роботу.

Зараз у Закарпатській області випускають чотири моделі Skoda – Kodiaq, Karoq, Superb та Fabia Combi. Інші моделі Шкоди, які продаються в Україні, роблять за кордоном (зокрема, Skoda Octavia).

Слід зазначити, що у 2022 році завод "Єврокар" випустив 2151 автомобіль. З них 1317 кросоверів Kodiaq, 716 кросоверів Karoq, 78 Superb і 40 компактних універсалів Fabia Combi. Найпопулярніша модель Skoda серед нових автомобілів на українському ринку – кросовер Kodiaq.

Skoda вже розробляє Kodiaq нового, другого, покоління. Очікується, що у продажу він з'явиться у 2024 році (але ця новинка може дебютувати у 2023 році, як і новий Superb). Новий Kodiaq отримає помітні зміни у дизайні та в салоні. Зокрема, його салон буде схожий на салон Volkswagen Tiguan нового покоління, який зараз теж розробляється. До лінійки його двигунів увійдуть кілька силових варіантів. Покупцям також запропонують версію із повноцінною гібридною силовою установкою.

У 2022 році компанія Skoda випустила у всьому світі майже 780 000 автомобілів. Заводи чеського автогіганта є у Європі, Китаї, Індії. Найближчими роками Skoda планує збільшити випуск автомобілів і більше уваги приділяти електромобілям. Особливо у Європі. Чому? Тому що на Старому континенті з 2035 року заборонять продавати нові бензинові та дизельні автомобілі. У Євросоюзі вже ухвалили відповідне рішення.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ легковики також випускав Запорізький автомобілебудівний завод (з російських машинокомплектів, кілька моделей, у тому числі одну модель Renault). Після початку війни виробництво машин у Запоріжжі припинили.

Нагадаємо, раніше дизайнери на рендерах показали оновлену Skoda Octavia, яка незабаром з'явиться у продажу.