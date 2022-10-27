Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціни

Більшість українських АЗС продовжують працювати з порушеннями, зокрема, необґрунтовано завищуючи ціни. Про це свідчать нові дані Держпродспоживслужби.

Зокрема, з травня 2022 року фахівці Держпродспоживслужби провели по всій території України 851 позапланову перевірку автозаправок. У 75% від загальної кількості перевірок було виявлено порушення у роботі АЗС.

Найчастіше, як показали перевірки, українські АЗС завищують граничний рівень торгової надбавки (тобто продають паливо за необґрунтовано високою ціною) та не декларують зміни роздрібних цін на пальне.

Нагадаємо, під час військового стану податкові органи отримали право контролювати та спостерігати за цінами на товари, які мають суттєве соціальне значення. До таких товарів належить і автомобільне паливо (бензин, дизельне паливо та автогаз).

Слід зазначити, що під час війни в Україні не проводять офіційних перевірок якості палива, яке продають мережі АЗС. Перевірки припинили у березні 2022 року до скасування військового стану. Це спричинило те, що автозаправки стали частіше продавати паливо низької якості. З'явилися навіть скарги на погану якість дизельного палива, чого раніше не було.

Раніше стало відомо, що в Києві група шахраїв продавала підприємствам дизельне паливо, якого не існує.