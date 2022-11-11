Більшість газових балонів без сервісу роками, хоча мають регулярно проходити ТО

Строк служби сталевого балона становить не більше 40 років, інформує ZN.ua.

Більшість газових балонів без сервісу роками, хоча мають регулярно проходити ТО
© pixabay/davidreed

За умови постійного технічного обслуговування строк служби сталевого балона становить 35–40 років. Якщо ж сервісу ємність не бачила більш як п’ять років, то вона переходить у зону підвищеного ризику. Про це у своїй статті для ZN.UA пише Артем Куюн, експерт «Консалтингової групи А-95», - «LPG на сторожі енергетичної безпеки».

Компаній, що займаються доставкою або продажем балонів на заправках, в Україні, на жаль, дуже небагато. Тому 99% нових (як і більшість старих користувачів), усупереч закону та інстинкту самозбереження, наповнюють ємності на звичайній автомобільній заправці, залишаючи балон без сервісу роками. Потім — привозять додому, інтуїтивно підключають й експлуатують. Саме так може починатися трагедія.

Багато балонів, що були раптом «мобілізовані», не нові. Часто це раритети, що повернулися до активного життя з дачі/горища/OLX. Якщо ви придбали саме такий, то в ідеальному варіанті варто звернутися до спеціалізованої фірми для його діагностики. Гугліть, вони є. Якщо поруч такої немає, то принаймні відразу після першої заправки (про основні правила процесу трошки нижче) треба обробити всю зону вентиля та іржаві місця густим мильним розчином.


Олена Середа, ZN.ua





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