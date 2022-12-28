ВСУ отримають бронеавтомобілі Gurkha для евакуації поранених

Збройні сили України отримають партію канадських броньованих автомобілів Gurkha, які призначені для евакуації поранених із поля бою. Небайдужі громадяни зібрали на них 124 млн гривень.

Бронеавтомобіль Gurkha побудовано у 2011 році на базі американського повнорозмірного пікапа Ford-550 Super Duty. Він має три варіанти.

Gurkha призначений для патрулювання кордонів, для використання в поліції та інших правоохоронних органах, у приватних військових компаніях, а також як медичний автомобіль поля бою.

Цей бронеавтомобіль оснащується 6,7-літровим турбодизельним двигуном V8 потужністю 330 к.с. Мотор працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість сягає 128 км/год.

Екіпаж складається із 2 осіб. Є можливість взяти на борт до 12-ти пасажирів.

Gurkha отримав добрий протимінний захист. Передні крила та капот кріпляться до кабіни екіпажу. Це дозволяє під час вибуху міни знизити енергію ударної хвилі. Крім того, днище цього бронеавтомобіля додатково захищене пластиною. Вона під час вибуху гасить ударну хвилю.

Скільки броньованих автомобілів Gurkha отримають ЗСУ – поки що не відомо. Усі вони – медичні автомобілі поля бою.