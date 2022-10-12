Автомобілі Toyota отримають голосовий помічник із штучним інтелектом

Компанія Toyota у своїх нових автомобілях використовуватиме автономний голосовий помічник зі штучним інтелектом. Японський автогігант вже підписав із компанією Google договір про співпрацю по технології голосового помічника на основі штучного інтелекту.

Автомобілі Toyota отримають голосовий помічник із штучним інтелектом

Зараз нові інформаційно-розважальні системи Toyota і Lexus засновані на Linux і вже використовують технологію Google Cloud. Його функція голосового помічника використовує службу перетворення мови на текст Google Cloud. Це було розроблено у 2018 році.

Тепер японський автогігант хоче оснащувати свої автомобілі системою, керованою штучним інтелектом. Цій системі не потрібно буде підключення до Інтернету. Це дуже важливо, адже зараз робота голосового помічника багато в чому залежить від якості Інтернет-з'єднання. Якщо підключення до Інтернету погане, це відбивається на роботі голосового помічника.

Автомобілі Toyota отримають голосовий помічник із штучним інтелектом

Нова технологія дозволить працювати голосовому помічнику навіть без підключення до Інтернету. Автомобілі Toyota та Lexus отримають цю технологію вже найближчим часом. Це станеться раніше, ніж з'явиться нова інформаційно-розважальна система компанії Toyota (вона з'явиться, як анонсувалося раніше, в 2025 році).

Зокрема, новий голосовий помічник отримають автомобілі Toyota 2023 модельного року. Йдеться про моделі Tundra, Sequoia, а також про сімейство Corolla.

Нагадаємо, раніше дизайнери показали Toyota Camry нового, дев'ятого, покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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