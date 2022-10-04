ЗСУ отримають 20 французьких БТРів "Бастіон"

Збройні сили України вже найближчим часом отримають партію нових французьких бронетранспортерів Bastion. Про це повідомили французькі ЗМІ.

ЗСУ отримають 20 французьких БТРів “Бастіон“

Зокрема, йдеться про партію із 20 бронетранспортерів "Bastion". Цими бойовими машинами можна перевозити особовий склад. Крім того, їх можна використовувати для евакуації поранених та як командно-штабну машину.

"Bastion" вміщує 8 пасажирів та 2 членів екіпажу. Його максимальна швидкість становить 110 км/год. Озброєння – 12,7 або 7,62 мм кулемет з можливістю дистанційного керування.

Такі французькі легкі бронетранспортери зараз використовують у Африці. Там вони себе зарекомендували з найкращого боку.

ЗСУ отримають 20 французьких БТРів “Бастіон“

Потрібно зазначити, що офіційно ще не підтверджено, що Україна отримає партію нових французьких бронетранспортерів. Однак французькі журналісти не сумніваються, що це станеться у рамках допомоги Франції для України.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Франція передасть Україні нову партію самохідних артилерійських установок Caesar. Йдеться про вдосконалені САУ, розроблені для однієї із скандинавських країн.

Раніше стало відомо, що американський благодійний фонд Help Heroes Of Ukraine купив для Збройних сил України велику партію пікапів (близько 100 автомобілів).


Максимов Віталій, Тудей





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