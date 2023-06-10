ВМС США отримають нові субмарини типу Virginia з затримкою до двох років

Проблема полягає в нестачі кваліфікованих працівників.

Субмарини Block V класу Virginia вартістю понад $20 млрд для армії США , які нестимуть крилаті ракети Tomahawk, затримуються на 2 роки. Про це повідомляє видання Breaking Defencе , інформує ZN.ua .

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Як відомо, військово-морські сили США замовили дев'ять субмарин Block V і Block IV класу Virginia. Вартість будівництва склала $24 млрд. За інформацією Рахункової палати уряду, реалізація затримується на 2 роки.

Незалежні урядові аудитори виявили, що проєкт Військово-морських сил США зі створення швидкохідних підводних човнів класу Virginia продовжує "деградувати". Ключовою проблемою є дефіцит кадрів.

Американська оборонна промисловість відчуває брак кваліфікованого персоналу, через що неможливо забезпечити своєчасне виконання робіт. Причому дефіцит високопрофесійних кадрів сягає 25%.

Однією з причин є високий рівень завантаженості, пов'язаний із будівництвом стратегічних ракетних крейсерів класу Columbia. Вони стануть носіями міжконтинентальних балістичних ракет Trident II (D5) з ядерними боєголовками і прийдуть на зміну субмаринам класу Ohio.